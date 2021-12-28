İzmit Erenler Mahallesi Engin Sokak üzerinde ikamet eden, işçi emeklisi merhum Basri Türegün’ün eşi, 3 çocuk annesi Nurten Türegün (68) şeker ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hacıbahar Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.