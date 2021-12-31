Karam\u00fcrsel 4 Temmuz Mahallesi \u00c7iftlik Caddesi adresinde ikamet eden \u015fof\u00f6r evli M\u00fcmin Akan (49) kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda K\u0131zderbent Camiinden al\u0131narak K\u0131zderbent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.