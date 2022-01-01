Körfez Fatih Mahallesi Fatih Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Dursun Uzundere(63)akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Dursun Uzundere’nin cenazesi Sakarya Adapazarı Evrenköy Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.