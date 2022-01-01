Gölcük Topçular Mahallesi İlhan Tuba Caddesi adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Ali Rıza Barlak’ın eşi Hatice Barlak(85)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hatice Barlak’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.