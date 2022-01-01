İzmit Serdar Mahallesi Kaçan Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinde çalışan Orhan Poyraz’ın eşi Şirvan Poyraz(45)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Şirvan Poyraz’ın cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.