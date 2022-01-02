Kartepe Rahmiye Mahallesi Demirci Sokak adresinde ikamet eden pazar esnafı Arif Çağlar (66) kanser nedeniyle vefat etti. Bekar olan Arif Çağlar’ın cenazesi Rahmiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Mezarlığında toprağa verildi.