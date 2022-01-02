İzmit Kozluk Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Hüseyin Çelik’in eşi Atiye Çelik (72) KML hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Atiye Çelik’in cenazesi Arslanbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey Mezarlığında toprağa verildi.