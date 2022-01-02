İzmit Hacı Hasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Hüseyin Baysungur’un eşi Fikriye Baysungur (89) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Fikriye Baysungur’un cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.