Kandıra Çarşı Mahallesi Langır Sokak adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi bakkal esnafı Faruk Taştekin (82) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Faruk Taştekin’in cenazesi Kandıra Çarşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlıkta toprağa verildi.