Kartepe Şevkatiye Mahallesi Gökdere Sokak adresinde ikamet eden Hilal Mut (37) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Bekar olan Hilal Mut’un cenazesi Şevkatiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şevkatiye Mezarlığında toprağa verildi