İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Koru Sokak adresinde ikamet eden emekli imam Yakup Taşdelen (82) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yakup Taşdelen’in cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.