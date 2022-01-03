İzmit Şirintepe Bora Sokak adresinde ikamet eden, emekli memur merhum Servet Toplu’nun eşi Derince’de bulunan Fatoş Giyim’in sahibi Nezih Toplu ile birlikte 3 çocuk annesi Hacer Toplu (89) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Orhan Gazi Camii’nden alınarak Derince Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.