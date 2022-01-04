Gölcük Yenimahalle İznik Caddesi adresinde ikamet eden, tersaneden emekli Ertan Kurt (74) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ertan Kurt’un cenazesi Donanma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi.