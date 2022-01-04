İzmit Akpınar Mahallesi TOKİ Depremzede Konutları Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Kamil Kalkan (72) böbrek yetmezliği ve enfeksiyon rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Kamil Kalkan’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.