İzmit Yenişehir Mahallesi Baştürk Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Maksut Maksutoğlu (94) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Maksut Maksutoğlu’nun cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.