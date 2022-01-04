İzmit Yenidoğan Mahallesi Gece Sefası Sokak adresinde ikamet eden fabrika işçisi Sedat Sakcı (50) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sedat Sakıcı’nın cenazesi Ağaköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ağaköy Mezarlığında toprağa verildi.