İzmit Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Ömer Yıldız (64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ömer Yıldız’ın cenazesi memleketi Eskişehir’de toprağa verildi.