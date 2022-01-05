Hollanda’da ikamet eden özel sektörde çalışan Mustafa Tetik’in eşi, özel sektörde çalışan 1 çocuk annesi Aslınur Dinç Tetik (32) bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle vefat etti. Hollanda Lahey Türk Büyükelçiliğinde görevli Remzi Dinç’in de kızı Aslı Nur Tetik’in cenazesi bugün öğle namazında Kayacık Camiinden alınarak Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.