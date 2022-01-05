İzmit Kemalpaşa Mahallesi Limonluk Geçidi Sokak üzerinde ikamet eden, SSK emeklisi Kocaeli Barosu çalışanı Erhan Derse ile birlikte 4 çocuk babası Hamze Derse (59) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.