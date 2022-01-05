Yahya Kanpara
Gölcük Şehitler Mahallesi 178.Sokak üzerinde ikamet eden, tersane komutanlığında emekli, CHP eski meclis üyesi 4 çocuk babası Yahya Kanpara (79) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Sapanca Yanık Köy Camiinden alınarak Yanık Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.