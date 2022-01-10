Karam\u00fcrsel 4 Temmuz Mahallesi 1112. Sokak \u00fczerinde ikamet eden, emekli esnaf Ahmet G\u00f6kmen (64) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Yeni Camii\u2019den al\u0131narak Yeni Mezarl\u0131k\u2019ta topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.