İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi üzerinde ikamet eden, 1 çocuk annesi Ayşen Tuncay (49) MS rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Lassa’dan emekli Seydi Tuncay’ın kızı olan Ayşen Tuncay’ın cenazesi öğle namazında Hayrat Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.