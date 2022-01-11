Derince Fatih Sultan Mahallesi Osman Gazi Sokak \u00fczerinde ikamet eden serbest \u00e7al\u0131\u015fan, 7 \u00e7ocuk babas\u0131 Memet Omurca (94) vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Fatih Camii\u2019nden al\u0131narak \u015eehitlik Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.