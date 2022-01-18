Derince Çavuşlu Mahallesinde ikamet eden eski muhtar merhum Ahmet Çakal’ın eşi Fatma Çakal (84) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Çakal’ın cenazesi Karakadılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çavuşlu Köy mezarlığında toprağa verildi.