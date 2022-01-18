Derince Sırrıpaşa Mahallesi Ertaş Sokak adresinde ikamet eden Derince askeriye hastanesinden emekli Ahmet Mavigöz’ün eşi Sadife Mavigöz (71) kalp ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sadife Mavigöz’ün cenazesi 44 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.