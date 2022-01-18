İzmit Gedikli Mahallesinde ikamet eden inşaat ustası merhum Hüsamettin Demiralay’ın eşi Safiye Demiralay (86) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Safiye Demiralay’ın cenazesi Gedikli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gedikli Mezarlığında toprağa verildi.