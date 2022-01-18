İzmit Gökçeören Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Mustafa Kaya’nın eşi Tenzile Kaya (67) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Tenzile Kaya’nın cenazesi Üçgaziler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçgaziler Mezarlığında toprağa verildi.