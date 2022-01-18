Gölcük Atatürk Mahallesi 3036. Sokak adresinde ikamet eden serbest çalışan İsmet Acar (67) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmet Acar’ın cenazesi Kocatepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi.