İzmit Veliahmet Mahallesi Kertil Tekke Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Durmuş Gürgan’ın eşi Ceyhan Gürgan (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Kandıra’nın ilk başöğretmenlerinden emekli müdür merhum Tevfik Güngör’ün kızı emekli Muhasebeci Sami Aynaz’ın kız kardeşi olan Ceyhan Gürgan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.