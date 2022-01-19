İzmit Topçular Mahallesi Bahar Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Sezai Demiral’ın eşi Emine Demiral (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Emine Demirel’in cenazesi Topçular Yolu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.