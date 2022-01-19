Derince Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi adresinde ikamet eden merhum Mümin Şefkatli’nin eşi Fatma Şefkatli (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şevkatli’nin enazesi Yenice Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.