İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hüseyin Cumalı (81) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Hüseyin Cumalı’nın cenazesi Bağdat Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.