İzmit Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ekrem Hamzaoğlu’nun eşi Makbule Hamzaoğlu (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Makbule Hamzaoğlu’nun cenazesi Çoban Mustafa Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.