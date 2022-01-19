İzmit Cumhuriyet Mahallesi Orta Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Orhan Coşkun (73) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Orhan Coşkun’un cenazesi Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.