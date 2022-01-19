İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Tanyeli Sokak adresinde ikamet eden emekli banka müdürüYüksel Hüseyin Eralp (89) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Yüksel Hüseyin Eralp’in cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.