İzmit Kocatepe Mahallesi 64. Sokak adresinde ikamet eden mobilya ustası evli Zübeyir Varol (34) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Zübeyir Varol’un cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.