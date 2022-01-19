İzmit Kozluk Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Saim Karakaş’ın eşi Huriye Karakaş (74) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Polis Başmüfettişi Mehmet Karakaş’ın yengesi ve 3 çocuk annesi olan Huriye Karakaş’ın cenazesi Doğantepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığında toprağa verildi.