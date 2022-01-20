BaşiskeleVezirçiftliği Mahallesi Akşemsettin Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Kadir Demirkır(67)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Kadir Demirkır’ın cenazesi Vezirçiftliği Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdar Mezarlığında toprağa verildi.