İzmit Bekirdere Mahallesi Eminler Sokak adresindeikamet eden işçi emeklisi merhum Mümin Duran’ın eşi Asiye Duran(74)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Asiye Duran’ın cenazesi Arpalık İhsaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arpalık İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.