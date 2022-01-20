Fransa’da ikamet eden ve işçi olarak çalışan Fahrettin Yıldız(44)kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fahrettin Yıldız’ın cenazesi Malta Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.