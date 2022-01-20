TrabzonOrtahisar’daikamet eden emekli cami hocası Hasan Öztürk(75)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.İzmit Belediyesi eski Kültür Müdürü ve İzmit Belediyesi Spor Kulübü başkanı Muhammet Öztürk ile birlikte 4 çocuk babasıolan Hasan Öztürk’ün cenazesiTrabzon’da toprağa verildi.