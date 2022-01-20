Gölcük Yunus Emre Mahallesi 854. Sokak adresindeikamet eden işçi emeklisi Kadir Tokgöz(69)koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kadir Tokgöz’ün cenazesi Yunus Emre Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.