Gölcük Çiftlik Mahallesi Hastane Caddesi adresindeikamet edenEyyüp Yıldız ve Naime Yıldız çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gölcük Medical’in sahibi Nedim Yıldız(32)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Nedim Yıldız’ın cenazesi Van’da toprağa verildi.