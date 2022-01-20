İzmit Körfez Mahallesi Berk Sokak adresindeikamet eden SSK emeklisi Ramadan Demir(73)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ramadan Demir’in cenazesi HayırsevenlerCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.