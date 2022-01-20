Derince Yavuz Sultan Mahallesi Canan Caddesi adresindeikamet eden, işçi emeklisi merhum Osman Kazan’ın eşi Sultan Kazan(69)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Sultan Kazan’ın cenazesi 60 Evler Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İcadiye Mezarlığında toprağa verildi.