İzmit Serdar Mahallesi Ceylan Sokak adresindeikamet eden emekli esnaf Şazi Dal(71)yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şazi Dal’ın cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.