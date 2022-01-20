Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Akıntürk Sokak adresindeikamet eden inşaat ustası Raif Şahin’in eşi Kadriye Şahin(64)böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Kadriye Şahin’in cenazesi BeşevlerCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.