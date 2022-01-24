Derince Yenikent Mahallesi Didem Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Nizamettin Vural (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Nizamettin Vural’ın cenazesi Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ambarcı Mezarlığında toprağa verildi.