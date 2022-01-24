İzmit Fatih Mahallesi Kaan Sokak adresinde ikamet eden şoför merhum Ramazan Alkan’ın eşi Melek Alkan (57) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Melek Alkan’ın cenazesi Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.