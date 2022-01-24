Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesinde ikamet eden esnaf Görkem Yurttaş ve Gamze Yurttaş’ın çiftinin tek çocukları olan Raşit Kubilay Yurttaş (16) Mpstip2 mukopolisak karidos rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Raşit Kubilay Yurttaş’ın cenazesi Merkez Mezarlığında toprağa verildi.